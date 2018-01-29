Путин поздравил Ниинистё с переизбранием на пост президента Финляндии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Саули Ниинистё по случаю его переизбрания на пост президента Финляндии. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

В своем поздравлении глава российского государства подчеркнул, что итоги голосования свидетельствуют о широкой поддержке гражданами Финляндии проводимого Ниинистё курса и во многом благодаря его усилиям отношения между РФ и Финляндией развиваются в конструктивном и добрососедском ключе.

Путин подтвердил готовность к продолжению совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-финляндских связей на благо народов двух стран. Президент России также пожелал Ниинистё крепкого здоровья, благополучия и новых успехов во главе государства.

Как сообщало Накануне.RU, действующий президент Финляндии Саули Ниинистё победил в первом туре президентских выборов, которые прошли 28 января. Для него это будет второй шестилетний срок на посту президента без права повторного переизбрания.