В Челябинске в этом году начнется строительство нового аэровокзала

В Челябинске в 2018 году планируется начать строительство нового аэровокзала. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

По итогам 2017 года рост пассажиропотока аэропорта "Челябинск" составил 24% и превысил 1,5 млн человек. В основном пользовались спросом Москва и Санкт-Петербург. Значительный рост в 201% пришелся на международные направления.

"Во многом мы связываем это с большим нереализованным потенциалом роста: мы седьмой по численности город в России, стремительно набирающий "вес" на политической арене страны, область, активно поддерживающая бизнес", – считает генеральный директор АО "Челябинское авиапредприятие" Юрий Коньков.

В прошлом году на южноуральский рынок зашли две турецкие авиакомпании - Онур Эйр и Атлас Глобал. "Северный Ветер" впервые запустил регулярные рейсы на Москву, а компания "Нордавия" вернулась на рынок с маршрутом в Санкт-Петербург. "Аэрофлот" запустила пятый ежедневный рейс в Москву.

С 2018 года новые авиарейсы запустила авиакомпания "Ямал". Запущено четыре прямых рейсов из Челябинска в Самару, Ростов-на-Дону, Горно-Алтайск и Волгоград.

В 2017 год завершено проектирование нового пассажирского терминала и уже в 2018 планируется начать строительные работы. "Срок ввода в эксплуатацию нового аэровокзала - 1 квартал 2020 года, и к этому времени он будет востребован не столько из-за важнейших для области и страны политических событий, сколько для целей обеспечения основной текущей деятельности", – подчеркнул Коньков.

Также параллельно ведется проектирование аэродрома.