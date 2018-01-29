По программе благоустройства моногородов в Челябинской области в 2017 году освоено 1,3 млрд рублей

В течение минувшего года в рамках целевой программы "Пять шагов благоустройства повседневности" на Южном Урале было потрачено порядка 1,3 млрд руб., 482 млн из этой суммы было привлечено из внебюджетных источников. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Фонда развития моногородов.

В фонде отметили, что самый масштабный проект стоимостью 148 млн руб. был реализован в Магнитогорске, в городе металлургов на эти средства был реконструирован парк у Вечного огня на набережной реки Урал. В рамках благоустройства были заасфальтированы пешеходные дорожки, обновлено освещение, установили малые архитектурные формы.

20 млн руб. было потрачено на благоустройство парка "Молодежный" в Златоусте, в итоге на этом объекте появилось три новых зоны для отдыха, включая этнодеревню.

Реконструкция и благоустройство были также проведены в городах Сатка (стоимость более 12 млн руб.) и Аша, в последнем населенном пункте на деньги, привлеченные фондом, была проведена масштабная реконструкция местной осветительной сети.

"В ходе реализации программы "5 шагов благоустройства" команда Челябинской области добилась значительных результатов. Она смогла заручиться поддержкой федеральных властей и местных бизнесменов, а главное – вовлечь жителей моногородов, которые захотели взять на себя ответственность и изменить мир к лучшему. Яркие проекты, которые объединяют всех, не только преображают городскую среду, но и вдохновляют, дают силы для достижения новых высот в развитии монотерриторий", - оценила работу региональных властей заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов" Ирина Макиева (банк – учредитель Фонда развития моногородов).

Не остался без изменений и моногород Аша, где в 2017 году прошла реконструкция уличного освещения. Инициатива была призвана улучшить освещенность пешеходных зон и центральных улиц: Ленина, Озимина, Мира. В рамках проекта заменили кабель протяженностью более 7 км, а также старые светильники на светодиодные. Благодаря реализации проекта удастся сэкономить 960 тыс. руб. в год – эти бюджетные средства предполагается направить на развитие сетей уличного освещения в частном секторе Аши и строительство новых линий освещения.

Всего в Челябинской области признаны моногородами 16 населенных пунктов.