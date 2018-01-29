Спортсмены из России допущены до зимних Паралимпийских игр-2018, но в нейтральном статусе

Спортсмены-паралимпийцы из России допущены до участия в зимних Паралимпийских играх-2018, но в нейтральном статусе. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом говорится в заявлении на официальном сайте Международного паралимпийского комитета.

Уточняется, что допущенные российские спортсмены будут выступать в пяти видах спорта в статусе "Нейтральный паралимпийский атлет". В МПК рассчитывают, что квалификационные критерии и условия для участия в Паралимпийских играх-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, выполнят около 30-35 спортсменов.

Напомним, в августе 2016 года Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России в МПК. Недавно стало известно, что ПКР выполнил почти все пункты для восстановления членства в организации.