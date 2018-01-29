В Екатеринбурге устранили коммунальную аварию

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании сегодня устранили повреждение разводящего трубопровода в районе ул. Красных командиров, 72, сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "ЕТК"

Теплоснабжение и ГВС потребителей обеспечивается по обычной схеме. Само повреждение было обнаружено 28 января. Аварийные бригады работали всю ночь. В зоне изменения параметров теплоснабжения оказались 26 жилых домов и 2 административных здания.

"Ремонтники заменили участок изношенной трубы на новую. После проведения пусковых операций теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей обеспечивается по обычной схеме", - пояснили в компании.