На Урале школьника высадили из автобуса в мороз: ребенок сильно замерз, пока шел до дома

В Свердловской области прокуратура проверяет информацию о высадке школьника из маршрутного автобуса. В результате ему пришлось пешком идти несколько километров, ребенок сильно замерз.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все произошло в Каменске-Уральском: по предварительным данным, 14-летний мальчик вечером возвращался из школы на маршрутном автобусе №16 и должен был следовать до остановки ЗТО, однако вопреки маршрутному листу водитель свернул на другую дорогу. В результате школьнику пришлось выходить в деревне Кодинка, расстояние от которой до его дома составляет 3,5 километра. Со слов матери, во время вынужденной прогулки ребенок сильно замерз.

Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства инцидента.

"Предварительно рейс маршрута №16 в Каменск-Уральском обслуживает транспортная компания "Сити-экспресс". В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению федерального законодательства при организации перевозок граждан в пассажирских автобусах. Будет изучен маршрутный лист на предмет установления, до какой остановки должен был следовать автобус. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - заверили в ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в сибирском Новокузнецке кондуктор высадила ребенка из автобуса в лютый мороз. Следственный комитет организовал проверку.