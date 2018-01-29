В Югре сотрудники "Стройтерминала" получили долг по зарплате в 3 миллиона

Прокуратура добилась выплаты сотрудникам "Стройтерминала" долга по зарплате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

По данным следствия, компания должна была подчиненным 3 млн руб. Прокуратура ввела против организации санкции. В частности, гендиректор стал фигурантом административного дела.

В суд ушли заявления на выдачу приказов о выплате денег. В итоге сотрудники "Стройтерминала" получили причитающуюся им зарплату.