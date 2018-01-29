Авиакомпания "РусЛайн" открывает прямые рейсы в города Ямала и Югры из Екатеринбурга

Авиакомпания "РусЛайн" расширяет географию полетов в Уральском федеральном округе. Весной из свердловского аэропорта "Кольцово" будут осуществляться регулярные рейсы в города "тюменской матрешки", сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании.

Полеты по всем этим направлениям будут выполняться дважды в неделю.

В расписании перевозчика появятся рейсы в ямальские города. В Ноябрьск можно будет улететь по четвергам и субботам, в Надым - по вторникам и четвергам. Также запускаются рейсы в города Ханты-Мансийского автономного округа. В Нижневартовск самолеты будут летать по понедельникам и пятницам, в Белоярский - по средам и воскресеньям.

Также авиакомпания открывает рейсы до Сыктывкара и Нижнекамска.

Все открываемые маршруты поддерживает государство в рамках программы субсидирования региональных перевозок на 2018 г.