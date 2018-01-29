Украина подрывает основные свободы граждан, - Human Rights Watch

Правозащитная организация "Human Rights Watch" (HRW) считает, что в 2017 году украинские власти не выполнили важные обещания по "обеспечению прав человека", практически не расследуют дела, связанные с похищением людей и пытками. Как передает корреспондент Накануне.RU, организация также признает ограничение свободы слова на Украине.

В докладе говорится, что украинские власти "совершают определенные крайне недемократические действия и предлагают новые законопроекты, которые подрывают основные свободы украинцев", имея в виду закон об "оккупации Донбасса".

"Почти никто не был привлечен к ответственности за пытки в местах лишения свободы, тайные содержания людей под стражей и другие связанные с вооруженным конфликтом нарушения", - отмечается в тексте.

Организация упомянула СБУ, которая, "несмотря на многочисленные документально подтвержденные свидетельства бывших задержанных, отрицает свою причастность к тайному удержанию людей под стражей и насильственным исчезновениям".

"В августе сотрудники СБУ незаконно задержали и подвергли пыткам женщину, которую впоследствии объявили российским агентом и предъявили ей обвинения в государственной измене", - сообщает HRW.

Также критикуется расследование "Одесской Хатыни" 2 мая 2014 года.

Напомним, в мае 2017 года HRW призвала Петра Порошенко отменить указ о запрете российских интернет-ресурсов.