Экс-глава ЗАТО Трехгорный предлагает через референдум вернуть прямые выборы главы в муниципалитете

В ЗАТО Трехгорный выступили с инициативой о проведении референдума за возвращение прямых выборов мэра в муниципалитете.

"Информирую о том, что 17 января текущего года инициативная группа (после доработки необходимых документов), снова направила материалы в избирательную комиссию города. Ждём решения", - сообщил бывший глава ЗАТО Николай Лубенец.

В частности, предлагается провести местный референдум по вопросу избрания на будущих муниципальных выборах главы муниципального образования. На голосование предлагается вынести вопрос: "Согласны ли Вы, чтобы избрание главы муниципального образования-Трехгорный городской округ-проходило на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании".

Добавим, что в настоящий момент глава ЗАТО избирается представительным органом округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Избранный по результатам конкурса глава городского округа возглавляет местную администрацию.