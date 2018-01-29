В Челябинске с телефонными лжеминерами торговых центров и кафе будет разбираться ФСБ

Правоохранительные органы Челябинска и региона решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ложных сообщений о минировании 13 объектов, среди которых ТРЦ, кафе и гостиницы.

Сообщения поступали через IP-телефонию 11 сентября прошлого года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

"В процессе комплекса оперативно-разыскных и следственных мероприятий, проведенных совместно управлениями ФСБ, МВД, МЧС России по Челябинской области, Росгвардией были установлены 25 лиц, совершивших анонимные сообщения из хулиганских побуждений о возможности терактов и находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в 5 случаях звонки совершили несовершеннолетние дети. В результате возбуждено 25 уголовных дел", - отметили в ведомстве.