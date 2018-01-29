На Среднем Урале женщина получила тяжелую травму позвоночника, катаясь на "бублике"

На Среднем Урале 28-летняя женщина получила тяжелую травму позвоночника. Следственный комитет начал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, по предварительным данным, пострадавшая травмировалась в момент катания на "бублике" на одном из горнолыжных комплексов вблизи Екатеринбурга. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства получения женщиной травмы.

"Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей, будет проведена соответствующая судебная экспертиза. При установлении факта того, что травма была получена при катании на горнолыжном комплексе, будет выясняться, все ли необходимые меры были приняты для обеспечения безопасности посетителей комплекса", - отметили в СКР.

Как сообщало Накануне.RU, в новогодние каникулы на уральском спорткомплексе "Гора Ежовая" произошло ЧП: мужчина насмерть разбился на снегоходе.