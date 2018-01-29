На Южном Урале полицейский пойдет под суд за продажу наркотиков

В Кыштыме начальник отдела МВД по контролю за оборотом наркотиков пойдет под суд.

Установлено, что в марте прошлого года он купил наркотики и продал их наркозависимой женщине - ее впоследствии посадили в колонию, а у полицейского искусственно повысились показатели служебной деятельности, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и управления собственной безопасности ГУ МВД РФ по Челябинской области.

"Сейчас подозреваемый задержан, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения", - добавили в СК.