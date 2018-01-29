В Тюмени открывают мультицентр для детей с аутизмом

В Тюменской области откроется мультицентр для детей с расстройствами аутистического спектра, сообщили Накануне.RU в департаменте социального развития Тюменской области.

Проект, автором которого является Ассоциация логопедов Тюменской области, будет реализован за счет президентского гранта, предоставленного Фондом президентских грантов в 2017 г. До лета центр будет работать в тестовом режиме, а в каникулы уже будет готов принять семьи, воспитывающие детей с расстройствами аутистического спектра.

Мультицентр объединит различные студии: театральную, кулинарную, творческую, игровую, студию вокально-фонопедического тренинга.

Презентация проекта состоится 31 января , в 17.00 на базе регионального центра "Семья".

Журналисты и дети – первые гости центра – ознакомятся с работой кабинета сенсорной интеграции, который позволит повысить качество оказания логопедической помощи детям с расстройствами аутистического спектра и нарушениями речевого развития. Кабинет оснащен новейшим оборудованием – системой аудиокоррекции RuListen, аппаратом БОС, который позволяет осуществлять полную функциональную диагностику организма и компьютерную биорегуляцию его функциональных систем. Кроме того, в мультицентре будет работать студенческая логопедическая консультация.

В дальнейшем для ребят дополнительно начнет работать фотостудия и типография, откроется швейная, гончарная и слесарная мастерские, детский театр.