Частный харьковский детсад заставили признать Крым "частью Украины"

Вокруг харьковского частного детского сада "Dada Space" разгорелся скандал. Дети изучали тему "Украина", используя карты, на которых не было Крыма. По этому поводу подняла шум "волонтер" Виктория Борзова.

На официальной странице детсада было пояснение, что "дети получают информацию об окружающем мире в режиме реального времени".

"А в режиме реального времени Крым является территорией Российской Федерации, к сожалению. Однако, если завтра ситуация изменится, мы распечатаем новую карту и продемонстрируем ее детям", - ответила администрация, попросив "не углубляться в политические дебаты".

Однако позже там появилось сообщение с извинениями. Администрация заявила, что уже "проведена беседа, а виновные будут наказаны", а саму ситуацию в детском саду назвали "чудовищным недоразумением".

"Конечно же, Крым - "часть Украины", и навсегда таковым останется", - написала администрация.

Сейчас страница "Dada Space" в Facebook недоступна. Аккаунт в Instagram по-прежнему существует, однако оттуда удалены все посты, связанные с этой темой. Адвокат Игорь Черняк заявил, что теоретически может быть открыто уголовное дело по статье "посягательство на территориальную целостность Украины".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, депутат Верховной рады Сергей Куницын признал, что в 2014 году в Киеве готовы были дать Крыму больше полномочий для сохранения в составе Украины, но так и не решились.