Обвиняемый в организации убийства прокурора ХМАО попросил защиты у Путина

В сети появилось обращение бывшего главы югорского контрольно-ревизионного управления минфина Юрия Чекина, который заочно обвиняется в убийстве прокурора автономии. В своем послании к президенту России он просит защиты, объясняя преследование своей профессиональной деятельностью, передает корреспондент Накануне.RU.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаюсь к вам в связи с тем, что не вижу другого способа защиты, кроме как обратиться к первому лицу государства. Меня обвиняют в преступлениях, которых я не совершал. Основная причина уголовного преследования – профессиональная деятельность в должности руководителя контрольно-ревизионного управления минфина в Югре. Конфликт, который у меня начался с прокуратурой в начале 1990-ых, привел к тому, что к 2000 г. я мешал настолько, что от меня решили избавиться. Основным мотивом для преследования стала подача многих исков о возмещении материального вреда за незаконное преследование", - говорит Чекин.

Обращение разбито на несколько фрагментов и длится около 50 минут.

Первая часть обращения

Напомним, Чекину вменяют убийство в 2000 г. прокурора ХМАО. Глава местного надзорного ведомства Юрий Бедерин был застрелен несколькими выстрелами в голову в подъезде своего дома, когда возвращался с работы. Убийц удалось вычислить по "горячим следам". Предполагаемый заказчик – до сих пор на свободе. По предварительной версии, мотивом убийства стала профессиональная деятельность прокурора. Он вел расследования важнейших уголовных дел, в частности, убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и ряда покушений на мэра Нижневартовска Юрия Тимошкова. По версии следствия, заказчиком убийства является Юрий Чекин, в 2000 г. занимавший пост начальника окружного контрольно-ревизионного управления. Прокурор округа решил провести в отношении его ведомства проверку, после чего Чекин стал фигурантом уголовного дела за вымогательство взятки.