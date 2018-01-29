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Дело о взрыве газа и обрушении дома в Волгограде направлено на рассмотрение в суд
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Волгоград жилой дом обрушение (2017) | Фото: volgograd.ru

В Волгограде завершено расследование уголовного дела о взрыве бытового газа и обрушении многоквартирного дома с гибелью людей в мае прошлого года.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, на скамье подсудимых оказались три человека: 39-летний владелец торгового павильона, его 80-летний отец и нанятый ими 35-летний работник. Их обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более чем двух лиц.

"В начале мая 2017 года отец коммерсанта через интернет-сайт бесплатных объявлений нанял местного жителя для производства работ по подключению торгового павильона, принадлежащего его сыну, к городским сетям водоснабжения. Нанятый работник специальным оборудованием должен был произвести работы по проколу грунта под проезжей частью улицы Панфиловской в Советском районе Волгограда в направлении водяного колодца, расположенного у дома №60 по проспекту Университетскому. Вместе с тем, как установили следователи, указанные работы по подключению магазина к коммунальным сетям проводились несанкционированно, без согласования с администрацией Советского района Волгограда, концессией водоснабжения, АО "Волгоградгоргаз" и иными контролирующими органами.

Волгоград жилой дом обрушение(2017)|Фото: ГУ МЧС РФ по Волгоградской области

16 мая 2017 года около 11 часов в ходе выполнения прокола грунта была повреждена газовая труба среднего давления, в связи с чем на место нанятый работник вызвал аварийно-спасательную бригаду АО "Волгоградгоргаз", в присутствии которой произошел взрыв бытового газа и последующее обрушение третьего подъезда дома №60 по проспекту Университетскому. В результате погибли четыре человека: работник аварийной газовой службы и три жительницы разрушенного дома. Кроме того, еще свыше 10 получили телесные повреждения различной степени тяжести", - напомнили обстоятельства дела в следствии.

По уголовному делу были назначены и проведены свыше 20 судебных экспертиз, в том числе трасологическая, взрывотехническая, физико-химическая, товароведческая и другие. Специалисты установили, что причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси, а очаг располагался на первом этаже разрушенного дома.

Волгоград жилой дом обрушение(2017)|Фото: ГУ МЧС РФ по Волгоградской области

"На стадии расследования свою вину в содеянном фигуранты преступления признавали частично. Доказательственная база в отношении них составила 18 томов", - добавили в СКР.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

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29.01.2018 12:11 Мск | Волгоград | информационная служба Накануне.RU
14:11 Екб


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Дело о взрыве газа и обрушении дома в Волгограде направлено на рассмотрение в суд
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