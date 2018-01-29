В Челябинске волонтера штаба Алексея Навального арестовали на 10 суток за "мелкое хулиганство".

"Волонтер челябинского штаба забастовки избирателей, активист движения "Весна" Денис Ибрагимов доставлен в спецприемник на Уральской, 11а. Мы планируем провести ряд одиночных пикетов с требованием освободить Дениса Ибрагимова", - сообщил активист штаба Борис Золотаревский.

Волонтера задержали после "забастовки избирателей". По словам очевидцев, он "грубо высказался" в адрес президента России Владимира Путина.