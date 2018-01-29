В понедельник утром сотрудников посольства Австрии в Москве срочно эвакуировали. Причиной стало короткое замыкание.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в результате короткого замыкания в шахте лифта здания посольства Австрии, расположенного в Староконюшенном переулке столицы, из помещений были эвакуированы порядка 30 человек.

Небольшое возгорание на площади 3 кв.м. было ликвидировано. Точная причина произошедшего устанавливается.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании срочно эвакуировали центральную городскую клиническую больницу №1.