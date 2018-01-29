Тюменцы предложили переименовать сквер Немцова

Переименовать сквер Немцова предложили жители Тюмени председателю Тюменской областной думы Сергею Корепанову во время прямого эфира на телеканале ГТР "Регион-Тюмень", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента.

Жители областной столицы считают, что название сквера необходимо дополнить именем и отчеством человека, в честь которого он назван, чтобы не было путаницы с возможными однофамильцами. Тюменский сквер получил свое название в честь первого председателя исполнительного комитета Тюменского губернского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Если бы предложение было одобрено, новое название звучало бы так: сквер имени Николая Михайловича Немцова.

По информации, предоставленной главой администрации Тюмени Александром Моором, изменения наименований происходит в случае изменения границ, выявления ошибок при присвоении адресов, восстановления исторически сложившегося наименования, имеющего отношение к объектам культурного наследия, изменения статуса или функционального назначения, устранения дублирования наименований. Таким образом, оснований для изменения наименования сквера Немцова нет. Также нет оснований для изменения наименования автобусной остановки, которая также называется "сквер Немцова".

В адрес спикера Тюменской областной думы Сергея Корепанова поступила дополнительная информация о том, что изготовлены и смонтированы два информационных указателя с наименованием сквера и с краткой биографией Николая Немцова. Работы произведены управой Центрального административного округа администрации города Тюмени на территории сквера Немцова с ул. Республики и с ул. Ленина в полном объеме.