Фонд святой Екатерины получил престижную премию "Итогов года Урала и Сибири-2017" как "Альянс года"

Накануне в Тюмени прошла церемония вручения премии для лидеров политики и бизнеса «Итоги года Урала и Сибири - 2017». Премия вручалась в 11-й раз, и впервые церемония прошла не в Екатеринбурге, а в Тюмени, передает корреспондент Накануне.RU .

Мероприятие прошло в мраморном зале Дворца культуры «Нефтяник» имени Муравленко - крупнейшей в регионе презентационной площадки. Особый статус мероприятию придало участие полпреда президента в УрФО Игоря Холманских.

Всего дипломы победителей были вручены в 10 политических и 10 экономических номинациях. Кроме того, были учреждены 15 специальных номинаций.

Русская медная компания (РМК) стала лауреатом премии «Итоги года 2017: Урал и Сибирь». Компания награждена в номинации «Социальный проект года» за реализацию соглашения о стратегическом партнерстве в развитии Карабашского городского округа (Челябинская область), в котором работает предприятие РМК ЗАО «Карабашмедь».

Кроме того, победителем в номинации «Альянс года» - за самое заметное объединение, совершенное в 2017 году на территории УрФО, стал фонд святой Екатерины.

Как отметил директор фонда святой Екатерины Александр Андрев: «Фонд продолжает традиции российского меценатства и поддерживает наиболее активных горожан, осуществляющих значимые и выдающиеся проекты в области культуры, благотворительности, просвещения, патриотического, духовного и нравственного воспитания жителей Екатеринбурга. И для нас очень важно, что наша работа получила столь высокую оценку».

Справка. Фонд святой Екатерины, созданный к 300-летию Екатеринбурга, объединяет людей, которым небезразлична судьба Екатеринбурга, и продолжает традиции российского меценатства. Задачи фонда - поддержка значимых проектов в области культуры, благотворительности, просвещения и патриотического воспитания.