В мусорном контейнере Ростова-на-Дону обнаружено тело новорожденной девочки

В Ростовской области в мусорном контейнере обнаружено тело новорожденной девочки, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка".

Тело девочки, обернутое в полимерный пакет, было обнаружено 26 января 2018 года в мусорном контейнере, расположенном по проспекту 40-летия Победы в Ростове-на-Дону.

"Каких-либо телесных повреждений на теле новорожденного не обнаружено, точная причина смерти будет установлена по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Вместе с тем следствие установило, что ребенок является живорожденным. В настоящее время устанавливается личности матери ребенка, ведется работа по ее задержанию.