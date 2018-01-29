На вокзале в Кургане пьяный узбек попытался долларами подкупить сотрудников полиции

В Кургане пьяный житель Узбекистана попытался подкупить сотрудников полиции.

Инцидент произошел во второй половине дня 16 января, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК России.

26-летнего узбека задержали за нахождение на территории железнодорожного вокзала в состоянии опьянения, после чего отвели в комнату полиции. Там злоумышленник предложил полицейским взятку - российские рубли и доллары США, тем самым, он хотел, чтобы правоохранители отпустили его и не составляли административный протокол.

"Сотрудники полиции от предложенных денег отказались. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы", - добавили в СК.