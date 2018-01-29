На случай ЧС. В Челябинске подготовят передвижные избирательные участки в автобусах

В Челябинске идет подготовка к предстоящим 18 марта выборам президента РФ. На территории города образованы 449 избирательных участков. Об этом рассказал заместитель главы города, руководитель аппарата администрации Евгений Шинин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

В городе зарегистрировано 866 тыс. избирателей.

"В числе особенностей предстоящих выборов — отсутствие досрочного голосования. Проголосовать можно будет по месту нахождения без открепительного удостоверения, но для этого нужно с 31 января по 12 марта обратиться с заявлением либо в ближайшую ТИК, либо в МФЦ, либо через Единый портал госуслуг. А с 25 февраля по 12 марта — в любую участковую избирательную комиссию. В заявлении можно будет указать участок, где гражданин сможет проголосовать", - рассказал Шинин.

На случай ЧС, которые смогут воспрепятствовать голосованию в помещениях, предусмотрено выделение автобусов, приспособленных для организации временных передвижных избирательных участков.

На избирательных участках также можно будет принять участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для проведения благоустройства в рамках федерального проекта.

"Также будут организованы различные консультационные пункты, праздники, концерты и выставки", - отметил Шинин.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев поручил еще раз провести работу, связанную с доступностью избирательных участков и их безопасностью. Также поручено провести работу по сверке списков избирателей города, чтобы "не было ошибок и разногласий".

"А УМВД прошу направить усилия на выявление так называемых "резиновых квартир", где граждане зарегистрированы, но отношения к этому жилью не имеют. Нужно, чтобы выборы Президента страны, от которых зависит дальнейшая судьба нашего государства, прошли в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнул градоначальник.