Нижнетагильский ХК "Спутник" сыграет два матча в Китае

Нижнетагильский ХК "Спутник" проведет два матча в Китае. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе команды, тренерский штаб взял в поездку 17 хоккеистов.

Вратари: М.Аляпкин и Е.Орлов.

Защитники: К.Путилов, Я.Ищенко, Д.Стулов, Я.Красовский и Д.Арефьев.

Нападающие: Е.Рожков, Р.Гайсин, Е.Щанкин, Н.Владимиров, Р.Чемерикин, Е.Кожевников, А.Рябов, А.Гиберт, Н.Патрушев и И.Угольников.

Команда уже прилетела в Китай и провела там первую тренировку. Сегодня в Харбине "Спутник" сыграет с "Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян", а в среду, 31 января - с клубом "Ценг Тоу" из города Цзилинь. Начало матчей - в 15.30 по уральскому времени.

После этого тагильский клуб вернется в Россию, где проведет выездные игры с "Химиком" и "Звездой".