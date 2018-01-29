Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в результате нарушения правил использования оружия

Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о гибели солдата, по предварительным данным, в результате нарушения правил использования оружия.

Как сообщает ведомство, в одной из воинских частей, развернутых в северном направлении линии соприкосновения, предположительно в результате нарушения правил обращения с оружием смертельное огневое ранение получил солдат армии Нагорного Карабаха Овсеп Григорян.

По данному факту ведется следствие для определения всех деталей инцидента.

Как сообщало Накануне.RU, ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в начале апреля 2016 года.