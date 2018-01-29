"Я говорю с тобой из Ленинграда": в Екатеринбурге отметили 74-ю годовщину снятия блокады северной столицы

В историческом парке Екатеринбурга "Россия – моя история" 26 января прошло мероприятие, посвященное 74-ой годовщине снятия блокады Ленинграда.

Участие в нем приняли екатеринбургские юнармейцы, блокадники, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины, который выступил организатором.

Представители "Юнармии" вместе с ветеранами осмотрели выставку "От великих потрясений к великой победе", после чего участники блокады рассказали ребятам о том, как жил Ленинград в те страшные дни, как проходила эвакуация, как встречали ленинградцев на Урале.

"Сначала было неожиданно. В июле 1941 года я в первый раз увидела убитого снарядом человека. Первое время бегали в бомбоубежища, боялись, но потом голод брал свое – он был выше страха бомбежки. Потом вообще перестали прятаться. Да и потом, пока идешь до бомбоубежища или обратно, тебя могут убить. Вот и не стали совсем ходить, оставались дома. Думали только о том, как бы найти крошечку, что поесть", – вспоминает блокадница Надежда Логинова.

По ее мнению, такие встречи более полезны для подростков, чем просмотр фильмов или чтение художественных фильмов о войне: "Там жизнь приукрашена, а мы рассказываем правду, от которой никуда не денешься".

Ветеран Валентина Силина вспоминает, что ее вместе с матерью сначала привезли в Сестрорецк: "Три баржи отправляли и только одна наша баржа смогла добраться. На берегу, когда мы подплывали, уже были костры разожжены костры, люде не стеснялись, ходили голые, cушились".

Те страшные события она помнит только по рассказам матери.

"Как только самолеты полетят, ты хватаешь одеяло, кричишь "мама уууу" и прячешься", – говорила про меня мама. Она была неграмотная, но добрая и всем хотела помочь. В Свердловске она устроилась на овощебазу. Работники предприятия шили специальные комбинезоны и приносили в них домой гнилую картошку и морковь. Мы дружили с шестью семьями и все со всеми всегда делились, говорили: "Надо Лизе, Шуре дать", – вспомнила женщина.

По словам начальника штаба Юнармии Екатеринбурга Дмитрия Ермакова, приобщение молодёжи к истории и культуре страны и родного края — важнейшая задача движения.

"Хотелось бы сказать большое спасибо Фонду святой Екатерины за это мероприятие", — добавил он.