Роспотребнадзор предупредил туристов о лихорадке Зика в Турции

Роспотребнадзор предупредил туристов об эпидемиологической ситуации в Турции. Сейчас там бушует вирус Зика.

"По данным Министерства здравоохранения Турции, на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон отмечено наличие переносчиков лихорадки Зика, где в октябре прошлого года выявлено четыре человека, инфицированных данным вирусом после посещения Кубы. Прогнозируется распространение ареала обитания комаров также на центральные районы страны и северное побережье", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что сейчас официальные власти принимают меры по сдерживанию распространения комаров, являющихся переносчиками лихорадки на турецкой территории.

"Роспотребнадзор просит учитывать данную ситуацию при планировании своих поездок", - добавили в ведомстве.