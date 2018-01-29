В здании Военно-космической академии в Санкт-Петербурге произошел пожар

В Санкт-Петербурге локализован пожар в здании Военно-космической академии имени Можайского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщении о возгорании по адресу: Петроградский район, улица Красного курсанта, дом 18, поступило сегодня в 7.15.

Было установлено, что в одноэтажном учебно-производственном здании горит обстановка в помещении бухгалтерии, площадь возгорания составила 100 кв. м.

В 07.30 пожару присвоен повышенный ранг сложности. "В 08.06 пожар локализован, ранг пожара понижен до №1", - говорится в сообщении ведомства.

Сведения о пострадавших пока не поступали.