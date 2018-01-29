В Чечне без света остались 222 тысячи человек

В Минэнерго РФ сообщили об обесточивании подстанции "Ойсунгур" на Северном Кавказе. В результате отключения трансформатора без света остались 222,7 тыс. человек.

Трансформатор сегодня утром выключили системы защиты, также отключился выключатель воздушной линии электропередачи "Ойсунгур – Ярыксу" напряжением 110 кВ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минэнерго.

"Всего была обесточена одна подстанция класса напряжения 110 кВ и 6 подстанций класса напряжения 35 кВ. Без электроснабжения оставались около 222 700 человек бытовых потребителей. Суммарная мощность отключенных потребителей составила около 42 МВт", - отмечают в ведомстве.

К 10 часам по московскому времени электроснабжение большей части потребителей восстановлено. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Их проведение находится на контроле у замминистра энергетики Андрея Черезова.