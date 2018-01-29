Первый замглавы минстроя Челябинской области Владимир Ушаков избавился от приставки "и.о."

Губернатор Борис Дубровский назначил Владимира Ушакова первым заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

С начала декабря Ушаков занимал должность с приставкой и.о.

Напомним, в конце ноября Владимир Ушаков досрочно сложил полномочия депутата ЗСО. Он избирался по спискам "Единой России". Мандат был передан главврачу Челябинской областной клинической больницы Дмитрию Альтману.

Как уже сообщало Накануне.RU, пост первого замминистра стал вакантен после назначения в начале октября Виталия Передерия на должность генерального директора хозяйственного партнерства "Конгресс-холл".