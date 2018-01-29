Воронеж отметил годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков масштабной реконструкцией

Выстрелы и взрывы уличных боев прозвучали в городе, как и 75 лет назад. Военно-историческую реконструкцию освобождения столицы Черноземья 26 января провел военно-патриотический клуб "Набат" (Воронеж) при активном участии коллег из Волгограда, Орла, Ростова-на-Дону, Белгорода, Таганрога, Липецка, Ельца, Курска, Старого Оскола, Москвы и Подмосковья, передает корреспондент Накануне.RU.

Воронежско-Касторненская операция началась 24 января 1943 года, в результате 25 января были полностью освобождены все районы города, а на всем воронежском направлении вражеская группировка оказалась в окружении.

Потери сторон в противостоянии на воронежской земле исчисляются сотнями тысяч как с той, так и с другой. Только зимой нашими войсками одних пленных было захвачено более 120 тыс. человек.

Размышляя о причинах разгрома под Сталинградом, Гитлер признавал: "Дело пошло бы быстрее, если бы мы не задержались так надолго у Воронежа".

Реконструкция прорыва под Воронежем в этом году самая массовая и масштабная за все время ее десятилетнего проведения. Взрывы пиротехники были видны на другом берегу воронежского водохранилища, использовалась военная техника того времени: система реактивного огня БМ-13 "Катюша"-воронежское изобретение, бронеавтомобили БА-64, мотоцикл М-72 с пулеметом ДП-27 и автомобиль ГАЗ-67.

Современные воронежцы всех возрастов с интересом наблюдали за разгромом "фашистов" и поднятием Знамени Победы. Большинство зрителей были с детьми, которые после окончания представления исследовали военную технику, блиндажи, окопы и "оружие" участников. В конце мероприятия все присутствующие почтили память погибших победителей минутой молчания.