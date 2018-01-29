В Югре глава муниципального управления попал под "уголовку"

В Урае под "уголовку" попал директор муниципального "Управления капстроительства": ему вменяют превышение полномочий в рамках заключения контракта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

По данным следствия, в июле 2017 г. директор заключил с подрядчиком договор на реконструкцию площади "Планета звезд". Исполнитель во время работ заменил стройматериалы на более дешевые. Глава казенного учреждения согласовал замену, хотя прав на это не имел. Затем он подписал документы о качественном исполнении муниципального контракта.

После этого подрядчик получил бюджетные деньги. Разница в стоимости материала составила более 500 тыс. руб. По инициативе прокуратуры против директора возбуждено уголовное дело по статье "Превышение полномочий".