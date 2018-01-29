В Екатеринбурге "Красное и белое" оштрафовали на 100 тысяч за торговлю некачественным коньяком

В Екатеринбурге пресечена торговля некачественным алкоголем в магазине "Красное и белое". Об этом Накануне.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

В ведомство поступила жалоба потребителя на приобретение некачественного коньяка в магазине "Красное и белое" на улице Луначарского, 137 в уральской столице. Специалисты провели административное расследование в отношении ООО "Апогей", которое осуществляет деятельность в магазине. Был проведен отбор проб алкоголя.

"При рассмотрении протоколов лабораторных испытаний, материалов экспертного заключения установлено, что в магазине на момент проверки не обеспечивалась приемка товара по качеству. К продаже была допущена алкогольная продукция, не соответствующая требованиям нормативной документации по органолептическим показателям, а также гигиеническим требованиям к пищевой ценности и безопасности продуктов", - отметили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что из числа отобранных проб коньячной продукции требованиям по показателям "вкус и букет" не соответствовали сразу несколько коньяков. В отношении ООО "Апогей" был составлен протокол об административном нарушении. Организация оштрафована на 100 тысяч рублей.