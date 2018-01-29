В Еврейской автономной области двое подростков приговорены к 9 годам за убийство супругов

В Еврейской автономной области двое подростков 15 и 16 лет признаны виновными в убийстве супругов и грабеже, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на прокуратуру региона.

Жертвы приходились родственниками одному из осужденных.

Установлено, что летом 2017 года 16-летний родственник погибших и его 15-летний ранее судимый одноклассник договорились совершить преступление в отношении супругов.

Похитив из сейфа в доме убитых ружье, один из участников преступления выстрелил в голову хозяину дома, а второй - в голову жене хозяина. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия. Подростки похитили деньги, мобильные телефоны и другое имущество на общую сумму около 70 тыс. рублей и скрылись. Однако вскоре они были задержаны и арестованы.

Подростки в суде не признали свою вину. 16-летнему школьнику назначено наказание в виде 9 лет воспитательной колонии, а соучастнику преступления - 9,5 лет колонии. Приговор в законную силу пока не вступил.