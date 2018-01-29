Минприроды предоставит льготы для разработки трудноизвлекаемых запасов нефти

С 2019 г. в России могут появиться полигоны для тестирования новых методов добычи "сланцевой" нефти. В ведомстве решили поддержать разработку трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) углеводородов.

Поправки в закон "О недрах", разработанные Минприроды, предусматривают дополнительное стимулирование разработки ТРИЗов, а также создание полигонов на месторождениях. Как следует из документов, тестовые нефтяные полигоны будут распределяться между нефтяными компаниями по заявкам. Еще один способ получить такой полигон в разработку - участие в конкурсе на недра, сообщают "Известия".

Напомним, что с истощением запасов "традиционной" нефти связано сокращение добычи в основных регионах. В том числе, в Ханты-Мансийском автономном округе. В Югре уже заявляли о поддержке создания полигонов. Как сообщало Накануне.RU, компаниям, занимающимся "трудной" нефтью, предоставлены региональные льготы.