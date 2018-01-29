В Екатеринбурге будут судить преступную группу, которая продавала наркотики через интернет-магазин

В Екатеринбурге перед судом предстанет преступная группа наркосбытчиков, у которых изъяли более 4,8 кг наркотических средств. Они обвиняются в совершении преступления по статье "покушение на незаконный сбыт синтетических наркотических средств в особо крупном размере".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, группа из трёх человек работала с марта 2016 года по июнь 2017 года. Личность главного до сих пор не установлена. Именно он и создал сайт, используемый в качестве автоматизированного интернет-магазина, обладающий необходимым набором функций, позволяющих продемонстрировать наркотики и дать возможность покупателям сделать заказ.

На сайте была вся информация о видах наркотиков, ценах и способах приобретения.

Деятельность банды пресекли органы ФСБ и МВД России. Всего из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов изъято более 4,8 кг синтетических наркотиков, готовых к дальнейшей незаконной реализации.

"С целью установления всех обстоятельств совершения преступлений в ходе предварительного следствия по уголовному делу проведено 7 различных судебных экспертиз, в том числе химических, дактилоскопических и компьютерно-технических. Уголовное дело направлено в Кировградский городской суд для рассмотрения по существу", - пояснили в ведомстве.

Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.