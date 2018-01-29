Южноуральца будут судить за ДТП, в котором погиб водитель "скорой помощи"

Житель Нагайбакского района предстанет перед судом за гибель в ДТП водителя "скорой помощи". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, утром 25 июня на 155 километре трассы Южноуральск – Магнитогорск произошло ДТП с участием машины "скорой помощи". В авто медиков врезался "Мерседес", он протаранил автомобиль, отчего тот разлетелся на части. В результате ДТП в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести были доставлены три человека.

По версии следствия, обвиняемый двигался по дороге "Южноуральск-Магнитогорск" со скоростью более 150 км/ч. Он решил обогнать машину "скорой помощи", но не успев закончить маневр, вернулся на полосу своего движения, где совершил столкновение со "скорой". От удара машины вылетели на обочину, где автомобиль МЕРСЕДЕС-БЕНЦ загорелся, а машина "Скорой помощи" распалась на части.

В результате ДТП водитель "скорой" скончался в больнице на следующий день.

Стоит отметить, что обвиняемый вину признал только после окончания предварительного следствия, а мер к возмещению ущерба не принимал.

Родственники погибшего заявили гражданский иск на 5,1 млн рублей.