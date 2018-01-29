В Кургане пьяный мужчина угнал машину и, пытаясь скрыться от ДПС, врезался в дерево

В кургане пьяный мужчина угнал "ВАЗ", инцидент произошел вечером 26 января.

Угонщик вышел из подъезда одного из домов, увидел открытый автомобиль с не заглушенным двигателем и решил покататься, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

Двигаясь по одной из улиц города, машина привлекла внимание сотрудников ГИБДД, которые попросили водителя остановиться, однако мужчина решил скрыться от полицейских. Во время погони пьяный злоумышленник не справился с управлением и врезался в дерево.

"В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что задержанный управляет чужим транспортным средством. Злоумышленником оказался 36-летний житель Кетовского района. Полицейские позвонили владельцу автомобиля, который еще не успел обнаружить пропажу своего имущества. По словам потерпевшего, он завел автомобиль для прогрева и случайно оставил его незапертым. В настоящее время автомобиль с механическими повреждениями возвращен владельцу", - рассказали в полиции.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, мужчину отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.