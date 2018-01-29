Большинство югорчан довольны своей работой

Югра вошла в топ-10 регионов, чьи жители довольны своей работой. 51% респондентов их Ханты-Мансийского автономного округа подтвердили, что работа их устраивает и приносит им удовольствие. Такие данные приводит служба исследований HeadHunter, передает корреспондент Накануне.RU.

Аналитики выясняли, нужно ли получать образование, чтобы построить карьеру. Было опрошено 12 тыс.121 российских работников, в том числе в Югре. По данным исследования, только 30% респондентов, окончивших учебное заведение, работают по профессии. Еще 23% занимают должность в смежной с их образованием сфере. А 40% опрошенных заявили, что их нынешняя работа никак не связана с полученным образованием. При этом исследователи отмечают, что нельзя сказать, что одни счастливей других: доля людей получивших профессиональное или высшее образование довольных и недовольных своей работой фактически равна.

То, что образование необходимо для построения успешной карьеры, считает каждый четвертый россиянин среди состоявшихся специалистов с образованием. Еще 40% скорее склонны согласиться с этим утверждением, а 21% - склонны его опровергнуть. Уверенно говорят о том, что образование ничего не значит для успешной карьеры лишь 9% респондентов.

Мнения о необходимости высшего образования среди нынешних студентов сильно разнятся в зависимости от того, собираются ли они работать по профессии или нет. Так студенты, которые получают образование ради будущей карьеры считают, что это необходимость (23% точно уверены, 43% склонны согласиться), а студенты, которые не собираются реализовывать себя в сфере получаемого образования, настроены скептично (39% считают, что образование скорее не является важным в будущей карьере, а 20% в этом уверены).

Необходимость диплома об образовании при устройстве на работу также зависит от того, работает ли человек по выбранной профессии. У большинства респондентов, трудоустроенных по специальности обучения, при устройстве на работу диплом попросили (72%), а вот у тех, кто работает в сфере, отличной от своей специальности, данные противоположные – большинство респондентов отметили, что диплом им не понадобился (60%). От этих же критериев зависит и применимость полученных знаний в будущей работе: те, кто работает по профессии чаще пользуются полученными за время обучения знаниями, чем те, кто ушел в другую профобласть.

Если не обращать внимание на критерии, то в целом доля выпускников российских ВУЗов, которым пригодился диплом о высшем образовании при устройстве на работу (55%) немногим больше тех, кому диплом не понадобился (45%).

Добавим также, что 67% выпускников ВУЗов и 86% выпускников ССУЗов говорят о том, что учеба далась им легко. А 26% и 9% соответственно ответили, что учеба далась им с трудом.