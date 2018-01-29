В Екатеринбурге суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который сбросил кота с 13 этажа

В Екатеринбурге прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который выбросил своего кота с 13 этажа. Ранее сообщалось, что кот мешал ему спать.

"Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель)", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 12 января 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, из хулиганских побуждений взял принадлежащего ему кота по кличке Симба и бросил его с общего балкона 13 этажа на асфальт. Смерть кота наступила не сразу. Подозреваемый вину признал в полном объеме.

Санкция в качестве максимального наказания за совершение преступления мужчине грозит до 1 года исправительных работ либо ограничение свободы на срок до 1 года.