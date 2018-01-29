В Екатеринбурге срочно эвакуировали центральную городскую больницу №1

Сегодня в Екатеринбурге срочно эвакуировали центральную городскую клиническую больницу №1. Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об этом появились в соцсетях.

"ЦКБ №1 эвакуировали, никого не пускают. Говорят, что вроде как сообщение о минировании", - сообщается в группе "Инцидент Екатеринбург".

Подробности произошедшего неизвестны. В комментариях пользователи отмечают, что уже "все закончилось". Никакой бомбы, по всей видимости, не нашли.

Напомним, недавно в Екатеринбурге задержали лжеминера, требовавшего с полиции миллион рублей - в противном случае он угрожал взорвать жилой дом.