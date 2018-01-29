Соглашение по авиабезопасности между Россией и Египтом готово и ожидает подписания египетской стороной. Об этом рассказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передает ТАСС.

"Мы изначально говорили, что должно быть соглашение, которое касается вопросов безопасности. Оно было подготовлено. Я так понимаю, что египетская сторона его готова подписать, иначе бы не возобновилась [дискуссия]", - сказал он.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что регулярные воздушные перевозки между Москвой и Каиром могут начаться в середине февраля.

Президент России Владимир Путин 4 января 2018 года подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир.

Россия прекратила авиасообщение с Египтом осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт.

Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.