На "Мечел-Кокс" модернизировали пекококсовый блок

Челябинский завод по производству коксохимической продукции "Мечел-Кокс" (входит в группу "Мечел") модернизировал пекококсовый блок № 3 производственной мощностью 20 тыс. тонн пекового кокса в год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

На модернизацию было потрачено более 46 млн рублей. В частности, была проведена полная замена огнеупорной кладки зоны обогревательных простенков и армирующего оборудования, обновлены системы загрузки камер жидким пеком, газоподводящее и газоотводящее оборудование, установлены новые брони, рамы, двери, обеспечивающие максимально высокую герметичность.