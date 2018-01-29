Назван окончательный состав сборной России по мини-футболу на Евро-2018

Сборная России по мини-футболу отправилась в Любляну, где стартует чемпионат Европы-2018.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, по итогам учебно-тренировочного сбора тренерский штаб во главе с Сергеем Скоровичем определился с окончательным составом, в который вошли 14 футболистов.

Вратари: Георгий Замтарадзе (КПРФ Москва) и Дмитрий Путилов (Синара Екатеринбург).

Полевые игроки: Сергей Абрамов (Синара Екатеринбург), Сергей Абрамович, Иван Милованов (оба - Тюмень), Андрей Афанасьев, Данил Давыдов, Дмитрий Лысков, Ромуло, Иван Чишкала (все - Газпром-Югра Югорск), Эдер Лима (Магнус футзал Бразилия), Артем Ниязов (КПРФ Москва), Робиньо (Бенфика Португалия) и Эскердинья (Барселона Испания).

Напомним, Евро-2018 пройдет с 30 января по 10 февраля в Словении. На групповом этапе подопечные Скоровича сыграют с Польшей (30 января) и Казахстаном (3 февраля). В 1/4 финала выйдут обладатели первых двух мест каждой группы.