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Генеральный директор "Уралкалия" Дмитрий Осипов встретился со школьниками Березников
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Уралкалий (2013) | Фото:

Есть ли в "Уралкалии" целевой набор? Какие востребованы профессии? Безопасно ли в шахте? На эти и другие многочисленные вопросы ответил генеральный директор "Уралкалия" Дмитрий Осипов на встрече со школьниками. Встреча в формате диалога руководителя самой крупной компании города со старшеклассниками Березников состоялась в школе №11, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралкалия".

Дмитрий Осипов заинтересовал аудиторию интересной информацией о компании. "Уралкалий" сегодня может предложить молодёжи такие слагаемые успеха как интересная работа, стабильная заработная плата, карьерный рост. "Кроме того, компания предлагает своим сотрудникам конкурентную заработную плату, обширный социальный пакет, включающий медицинское обслуживание, санаторно-курортное оздоровление, доставку до работы, летний отдых детей сотрудников. В "Уралкалии" принята жилищная программа, предусматривающая погашение процентной ставки по ипотеке для своих сотрудников. В её рамках компания планирует строительство двух многоквартирных домов в Березниках и Соликамске.

"Всегда приятно выступать перед аудиторией молодых, любознательных и активных людей, у которых "горят глаза". Многочисленные вопросы старшеклассников на встрече показали интерес к калийному производству и востребованным специальностям. Делая ставку на сегодняшних выпускников школ, мы готовим достойную смену. После окончания высших и средне-профессиональных учебных заведений "Уралкалий" рад принять в свою команду креативных молодых специалистов, нацеленных на профессиональный рост и высокие результаты", - отметил Дмитрий Осипов по итогам встречи.

Отметим, "Уралкалий" тесно сотрудничает с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ) и его березниковским филиалом, взаимодействует со средне-профессиональными учебными заведениями и школами. В рамках договоров о сотрудничестве "Уралкалий" оказывает материально-техническую поддержку ПНИПУ, БФ ПНИПУ, Березниковскому политехническому и Соликамскому горно-химическому техникумам. Также по итогам каждого семестра лучшие студенты вузов и техникумов получают именные стипендии компании.

Другие новости по темам: Уралкалий, Дмитрий Осипов, Березники,
29.01.2018 09:14 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
11:14 Екб


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Генеральный директор "Уралкалия" Дмитрий Осипов встретился со школьниками Березников
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