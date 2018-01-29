В Екатеринбурге экс-директору ЧОП грозит три года тюрьмы за невыплату зарплаты

В Екатеринбурге предъявлено обвинение 38-летнему бывшему директору частного охранного предприятия. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, ему вменяется полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев.

Как удалось выяснить следователям, с февраля по май 2016 года обвиняемый не платил четырем сотрудникам частной охранной структуры. О нарушении своих трудовых прав те сообщили в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело. Как отметили в СКР, под тяжестью неопровержимых улик мужчина признал свою вину. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

По закону экс-директору грозит наказание в виде штрафа до 500 тыс. руб. или до трех лет лишения свободы.