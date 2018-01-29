На Среднем Урале 30 работникам МУП "Водоканал" не выплачивали зарплату

В Реже после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед работниками МУП "Водоканал" на сумму 1 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

С августа по октябрь 2017 года перед 30 работниками МУП "Водоканал" образовалась задолженность по заработной плате. При этом, в ноябре 2016 года Арбитражный суд Свердловской области признал МУП банкротом.

"В результате принятых Режевской городской прокуратурой мер задолженность по заработной плате за указанный период погашена в полном объеме. В настоящее время в МУП "Водоканал" имеется задолженность по заработной плате за декабрь 2017 года перед 30 работниками в размере свыше 462 тыс. руб. Сроки выплаты заработной платы за январь 2018 года не наступили. Вопрос о выплате заработной платы на указанном предприятии находится на особом контроле в Режевской городской прокуратуре", - сообщили в ведомстве.