В Горнозаводском районе Пермского края снят режим ЧС

Теплоснабжение во всех домах поселка Сараны восстановлено. Мелкие неисправности устраняются в плановом режиме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Региональной службы по тарифам Пермского края.

В полночь, 27 января в Горнозаводском районе края был снят режим ЧС. Напомним, он был введен 22 января, из-за того, что 21 января произошла остановка котельной, в результате последовала разморозка системы теплоснабжения, спровоцировавшая выход из строя задвижки ЦТП.

По информации РСТ, в результате нескольких неверных решений со стороны руководства Горнозаводского района ситуация достигла масштаба чрезвычайной. Вышла из строя вторая задвижка, вода в системе замерзла, трубы "полопались". 22 января силами РСТ были привлечены ремонтно-аварийные бригады со всего края.

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил специалистам службы по тарифам и министерству территориальной безопасности, не только проконтролировать решение сложившейся ситуации, но и разобраться в последствиях аварии.