Мост через Обь возведут строители надымской переправы СШХ

Мост через Обь в районе Салехарда будет строить компания "Мостострой-11". Ранее она была подрядчиком строительства моста через Надым.

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Гендиректор компании Николай Руссу сообщил, что уже идет обсуждение строительства.

"Подбираются варианты места, где он будет проходить, рассматриваются схемы объекта и возможность его строительства за оптимальные средства, которые должны быть выделены концессионными компаниями", – сказал Николай Руссу "Красному северу". Сроки начала строительства он не конкретизировал.

Как сообщало Накануне.RU, "Мостострой-11" судится с дочерней компанией "Корпорации развития" - "Уралстройтехнологиями" - из-за долга за строительство автомобильной части моста через Надым.