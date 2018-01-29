Мост через Обь возведут строители надымской переправы СШХ

Мост через Обь в районе Салехарда будет строить компания "Мостострой-11". Ранее она была подрядчиком строительства моста через Надым.
Гендиректор компании Николай Руссу сообщил, что уже идет обсуждение строительства.
"Подбираются варианты места, где он будет проходить, рассматриваются схемы объекта и возможность его строительства за оптимальные средства, которые должны быть выделены концессионными компаниями", – сказал Николай Руссу "Красному северу". Сроки начала строительства он не конкретизировал.
Как сообщало Накануне.RU, "Мостострой-11" судится с дочерней компанией "Корпорации развития" - "Уралстройтехнологиями" - из-за долга за строительство автомобильной части моста через Надым.